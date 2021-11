Rezé LE PETIT CAFE DE REZE Loire-Atlantique, Rezé LID GREYHOUND LE PETIT CAFE DE REZE Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 21h00 LID GREYHOUND * Une voix envoûtante, une guitare chimérique et une batterie animale, c’est dans ce mélange subtil que se forme le son de Lid Greyhound. N’hésitant pas à faire s’entrechoquer les arrangements surprenants de l’ère psychédélique et la puissance du garage contemporain, les 2 musiciens entrent en symbiose sur scène, pour agrémenter leurs créations de reprises réappropriées et de jams improvisés. https://www.facebook.com/lidgreyhound.lg/?ref=page_internal https://lidgreyhound.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/lidgreyhound/?fbclid=IwAR0e68gU7i8OplJTVW1NvPQQtLlSQ0H_4FwTMljsbpuuyxoqhKgzYGMbQ88 *

