Le petit cache-cache des œuvres en famille Bourse de Commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le petit cache-cache des œuvres en famille Bourse de Commerce, 14 mai 2022, Paris. Le petit cache-cache des œuvres en famille

Bourse de Commerce, le samedi 14 mai à 19:00

Une sculpture est-elle toujours en pierre, ou lourde ? Un objet peut-il devenir sculpture ? Est-ce qu’un personnage qui ne serait ni célèbre, ni légendaire aurait aussi le privilège d’avoir une statue à son effigie ? Accompagnés par un médiateur, petits et grands visitent le musée ensemble et découvrent la multitude de formes, de matières et d’histoires des sculptures présentées Visite guidée de 30mn, _pour les enfants accompagnés de 5 à 12 ans._ 19h et 19h30

Gratuit, entrée sur réservation

Pour sa première participation à la Nuit européenne des musées, la Bourse de Commerce propose une série de visites libres et thématiques sur ses expositions en cours. Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bourse de Commerce Adresse 2 rue Viarmes 75002 Paris Ville Paris lieuville Bourse de Commerce Paris Departement Paris

Bourse de Commerce Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le petit cache-cache des œuvres en famille Bourse de Commerce 2022-05-14 was last modified: by Le petit cache-cache des œuvres en famille Bourse de Commerce Bourse de Commerce 14 mai 2022 Bourse de commerce Paris Paris

Paris Paris