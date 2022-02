LE PETIT CABARET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Le duo de danseur·euse·s reprend les codes du cabaret pour une pièce chorégraphique et musicale dans laquelle la voix se mêle aux mouvements, pour coller des étoiles dans les yeux des petit·e·s, comme des grand·e·s ! Par la compagnie La Locomotive.

Durée : 30mn A partir de 4 ans !

