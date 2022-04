LE PETIT BRUNCH DU BB Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne Laval Les pancakes d’Emeline

Pancakes maison, bacon, oeuf, sirop d’érable, basilic L’assiette anglaise

Saucisses fumées, baked beans, champignons à la crème, sauce curcuma Le Yaourt Gourmand

Petit bol de yaourt garnis de fruits frais et céréales, miel Cinammon Rolls

Rouleaux croustillants à la cannelle, glaçage vanille et noisettes grillées Boisson chaude au choix

Thé, café, café crème, chocolat chaud

+ Un verre de jus d’orange frais maison Le dimanche de 11h à 14h30

