ENTRE TERRE ET MER 19 juillet – 1 août Le Petit Brouage 905 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

La Rochelle est une ville belle et généreuse qui conjugue tourisme et préservation d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel.

Nichée au cœur de la façade atlantique, elle a su faire de son ancrage maritime un formidable atout de développement économique, touristique et culturel.

Notre centre est un site rempli d’histoire. Anciennement appelé « la ferme du Petit Brouage, les lieux étaient l’habitation principale des compagnons du devoir.

Centre uniquement à notre disposition (pas de cohabitation ; 50 enfants maxi)

Centre à tout juste 10 minutes à pied du centre ville et 5-10 mn de la plage en minibus ou vélo (à disposition des enfants pendant tout le séjour) !

HEBERGEMENT:

Rez-de-chaussée:

14 lits répartis sur 3 chambres de 2 à 6 lits

+ Salles d’eau et toilettes à proximités

1 chambre adaptée + salle de bain adaptée

1 chambre accompagnateur (1 lit double + 2 lits superposés)

1 Bureau

Etage:

36 Lits répartis sur 11 chambres

+ Salles d’eau et toilettes à proximités

4 salles d’activités

Terrain enherbé privatifs et clôturés autour du centre

Equipements:

Espace TV

4 grandes salles d’activités aménageables en fonction des besoins de l’équipe d’animation et toutes sont équipées

Accès gratuit internet et wifi

Bagagerie

Espaces extérieurs:

Nous disposons d’un magnifique jardin aménagé par les compagnons du devoir qui ont par ailleurs laissé un nombre considérable de chefs d’œuvre qui rappellent leur passage en ces lieux chargés d’histoire.

L’espace est clôturé et entièrement à notre disposition. C’est donc un formidable terrain de jeux pour les jeunes. Nos équipes d’animation peuvent mettre en place de nombreuses activités et profiter des installations extérieures , et notamment le coin restauration et barbecue. Le cadre est idéal pour profiter pleinement des journées et soirées estivales, le tout dans une ambiance chaleureuse.

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Nous avons souhaité proposer un séjour de vacances avec une richesse d’activités s’articulant autour de trois visages : l’eau, la terre et les airs.

Les pieds dans l’eau:

Journée sur l’île de Ré

Journée sur l’île d’Aix et approche de Fort Boyard

Deux sorties au centre aquatique

Baignades à la plage

Pêche à pied.

Sur terre:

Visite du vieux port,

Visite d’une des tours de La Rochelle,

Visite de la cathédrale,

Visite de l’aquarium (un des plus grands d’Europe avec ses 3 millions de litres d’eau et ses 12 000 animaux marins)

Visite du musée maritime.

18 vélos à disposition pour notre groupe

Dans les airs:

Une journée au parc aventure Week’n Go (Accrobranche, tyroliennes…)

Une demi-journée d’initiation à l’escalade indoor au sein de l’espace urbain de loisirs The Roof, la maison de l’escalade pour tous.

En complément de ces activités, les jeunes pourront se baigner à volonté, faire de grands jeux collectifs et sportifs, participer aux veillées, s’adonner à la balade via les sentiers balisés…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

