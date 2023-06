SPORTS EXTREMES Le Petit Brouage La Rochelle, 8 juillet 2023, La Rochelle.

SPORTS EXTREMES 9 – 22 juillet Le Petit Brouage 1060 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Entre 1000 et 2700 mètres d’altitude où sports à sensation et randonnées pédestres se côtoient pour mieux découvrir une région riche de notre pays : la Haute-Savoie.

Au cœur du massif du Mont-Blanc, la station-village de Combloux se trouve à 4km de Megève et 30km de Chamonix.

Situé en balcon sur le Mont-Blanc, le village de Combloux bénéficie d’un panorama exceptionnel au milieu des chalets en bois et en pierre et des fermes traditionnelles.

HEBERGEMENT:

Centre en plein coeur de Combloux

Capacité d’accueil : 200 personnes

Infrastructures de qualité accueillant des jeunes à l’année (établissement secondaire)

Etablissement répondant aux normes PMR

Un ascenseur

Salle d’eau privative dans chaque chambre

Sanitaires également sur les paliers et dans les espaces de vie communs

Nombreuses salles d’activités (salles de classes de l’établissement aménagées par notre équipe d’animation)

Grand terrain multisports extérieur

Matériel pédagogique de qualité (centre + malle du directeur)

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas sous forme de self

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Semaine 1 : sports extrêmes :

– baptême en hélicoptère

– baptême en parapente

– Accro-Branche

– randonnées pédestres

Semaine 2 : eaux vives et sensations

– rafting et canoraft

– Canyoning

– luge d’été

– aquapark au lac de Passy

Pour la baignade :

– lac de Passy

– Sortie piscine

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en train

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/lycee-horace-benedicte-de-saussure

Le Petit Brouage 15 rue du Prado 17000 La Rochelle 17000 Saint-Éloi Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/lycee-horace-benedicte-de-saussure »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/lycee-horace-benedicte-de-saussure »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T00:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

sports de nature sports de plein air

Association ADAV