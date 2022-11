Session au Petit bouchon de la Lionne Le Petit Bouchon de la Lionne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Session au Petit bouchon de la Lionne Le Petit Bouchon de la Lionne, 2 décembre 2022, Orléans. Session au Petit bouchon de la Lionne Vendredi 2 décembre, 20h30 Le Petit Bouchon de la Lionne Session de musique traditionnelle irlandaise au Petit bouchon de la Lionne Le Petit Bouchon de la Lionne 19 Rue de la Lionne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleanssession.fr/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Session_irlandaise »}] Une fois par mois le vendredi, de 20h à minuit.

Plus d’infos sur le site https://www.orleanssession.fr/ Qu’est-ce qu’une session? Une session irlandaise est une réunion de musiciens, plus ou moins informelle, pour converser et jouer de la musique traditionnelle irlandaise. La session a souvent lieu dans un pub, ou chez quelqu’un, dehors… Les musiciens ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles irlandaises, connues par cœur. Chacun peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies. Ce n’est pas un concert, ce n’est pas une répétition, ce n’est pas une jam ou un bœuf. Il n’y a pas du tout d’improvisation au sens de la jam ou du bœuf. En général, les mélodies sont jouées par série de trois : un set. Le musicien qui lance le premier morceau du set propose également les morceaux suivants. Les autres participants jouent avec lui s’ils connaissent les airs ou en profitent pour accroitre leur répertoire : en effet, chaque morceau est en général constitué de deux parties qui seront répétées trois fois. Ainsi, l’apprentissage et la transmission se fait d’oreille. L’improvisation réside dans le choix des airs enchaînés. Il existe aussi de nombreux sets, dits classiques, qui sont presque toujours joués dans un ordre précis. La session se caractérise également souvent par le fait que les musiciens ne sont pas nécessairement installés sur une scène. La plupart du temps, ils sont assis à une table comme les autres consommateurs et discutent entre eux entre les morceaux. En général, sauf dans les pubs vraiment généreux, ils doivent payer eux-mêmes leurs consommations. Si vous appréciez la musique qui vous est offerte, ils apprécieront tout autant la bière que vous pourriez avoir envie de leur offrir. Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Session_irlandaise

