Le Petit Bois du Riatt ferme de l’hotel Bondues Catégories d’évènement: Bondues

Nord

Le Petit Bois du Riatt ferme de l’hotel, 21 mai 2022, Bondues. Le Petit Bois du Riatt

ferme de l’hotel, le samedi 21 mai à 16:00

La Compagnie des Vents du Riatt vous invite à une balade inoubliable au cours de laquelle vous rencontrerez des artistes métamorphosés. Echassier, jongleur, musicien, chanteuse lyrique, comédien artificier et quelques clowns rythmeront votre promenade au coeur du site de la Ferme de l’Hôtel.

entrée libre

Promenade féérique et poétique ferme de l’hotel avenue de wambrechies à bondues Bondues Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bondues, Nord Autres Lieu ferme de l'hotel Adresse avenue de wambrechies à bondues Ville Bondues lieuville ferme de l'hotel Bondues Departement Nord

ferme de l'hotel Bondues Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondues/

Le Petit Bois du Riatt ferme de l’hotel 2022-05-21 was last modified: by Le Petit Bois du Riatt ferme de l’hotel ferme de l'hotel 21 mai 2022 Bondues Ferme de l'hôtel Bondues

Bondues Nord