Lille parc Barberousse Lille, Nord Le petit Bazar Indien parc Barberousse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Le petit Bazar Indien parc Barberousse, 4 septembre 2021, Lille. Le petit Bazar Indien

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à parc Barberousse

L’association “**Les lumières de l’Inde**” organise “**Le petit Bazar de l’Inde**”. Il aura lieu les 4 et 5 septembre, de 11h à 18h, au parc Barberousse. ### Au programme * marché de créateurs de divers styles, indien ou non * un snacking indien et une buvette * vide dressing * un atelier henné En même temps que ce market, il y aura des ateliers d’initiations et des démonstrations de danses indiennes.

gratuite

Marché indien et animations. parc Barberousse 74 rue saint gabriel Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu parc Barberousse Adresse 74 rue saint gabriel Ville Lille lieuville parc Barberousse Lille