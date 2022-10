Balades découvertes du territoire à vélo Le petit bassin

Balades découvertes du territoire à vélo Le petit bassin, 8 octobre 2022, . Balades découvertes du territoire à vélo 8 octobre – 10 décembre Le petit bassin

Public

Balades découvertes sur la presqu’île. Différents circuits vous sont proposés : Le 12 novembre: L’hippodrome, les forges, Emmaus, St André des Eaux, 32 km sans pique-nique Le 21 octobre: Les… Le petit bassin Square Jean Prié 44510 Le pouliguen 44510 Balades découvertes sur la presqu’île.

Différents circuits vous sont proposés :

Le 12 novembre: L’hippodrome, les forges, Emmaus, St André des Eaux, 32 km sans pique-nique

Le 21 octobre: Les marais salants et la pointe de Pen Bron, 35 km sans pique-nique

Le 12 novembre: Le Croisic, 30 km sana pique-nique

Le 25 novembre: Piriac par vélocéan et retour par la Turballe, 50 km sans pique-nique

Le 10 décembre: Les forges- Pornichet, 32 km sans pique-nique Rendez-vous à 9h15 et départs 9h30 devant le petit bassin Inscriptions obligatoires par téléphone au : 06 85 55 62 49 ou 06 81 12 19 48 Il est recommandé d’avoir un vélo en bon état, un casque obligatoire jusque 12 ans.

Les mineurs doivent être accopagnés par un adulte.

Port d’un gilet jaune recommandé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T09:15:00+02:00

2022-12-10T19:15:00+01:00

Détails Autres Lieu Le petit bassin Adresse Square Jean Prié 44510 Le pouliguen lieuville Le petit bassin

Le petit bassin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//