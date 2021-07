Saint-Jean-de-la-Ruelle Parc des Dominicaines Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Le Petit Bal Perdu par le collectif La Saugrenue Parc des Dominicaines Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Parc des Dominicaines, le samedi 10 juillet à 20:00

« La vie, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». C’est ça le petit bal perdu. 4 musiciens autour de la gouailleuse Sacha la fauve qui nous emmène sur les chemins de la belle chanson réaliste au rythme des javas, valses, tangos swing et autre rumba. Guinchez aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou !

Gratuit – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T22:00:00

