LE PETIT BAL GLOBAL Mix by Caroll & Didi Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 2 février 2024.

LE PETIT BAL GLOBAL Mix by Caroll & Didi Les soirées «Le Petit Bal Global» créées par Caroll font place belle aux Musiques métisses des nouvelles scènes musicales, sans frontière ni barrière de style. 2 et 3 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-03T00:00:00+01:00 – 2024-02-03T00:30:00+01:00

Ces musiques globales sont por- teuses de créativité, baroque, psychédélisme, mêlants le groove et les sonorités électros contem- poraines le but «Electriser le dancefloor» !

Au programme disco de toutes provenances, modern baile funk, afro-funk, soukouss, afro electro et autres grooves décalés, métissés pour voyager autour de la planète musicale !

Ce lineup de ces deux djs «éclectik-elektrik» risque bien de chambouler le coeur, les oreilles et les jambes ! Tu viens, Babe ?!

//DJ CAROLL (Lille-DUMOOVE DUGROOVE)

Dj lilloise attachée au métissage musicale, «pîquousée» au groove en tout genre (funk-afro-jazz- soul-hip-hop-break), cultive au quotidien une recherche insatiable vers les nouvelles sonorités «globales groove» depuis plus de 30 ans ! Collectionneuse de vinyles, ses dj sets métisses sont tatoués de rythmes, brodés de perles de collections rares et des dernières productions de jeunes artistes émergeants ! Elle passe du vinyle au digital comme pour nous entraîner dans un envoûtement à la folle cadence.

=> Programmée dans les festivals où règne l’éclectisme musical en France comme en Belgique, elle est invitée régulièrement sur la capitale (Sacré Club / Bar Gallia / La Bellevilloise / L’Alimentation Générale….) on peut aussi la croiser hors des Hauts de France (Nantes / Bordeaux / Grenoble / Lyon / Sète / Strasbourg…) à Bruxelles (Kiosk Radio / Antidote…) voir même à Brooklyn et New-York !

=> Enfin, Caroll développe et s’engage pour une bienveillance à l’égard des artistes au féminin et a créé le mouvement «WOMEN ARE FUNKY» qui vise à les aider et les mettre en lumière !

INSTAGRAM https://www.instagram.com/carolldeejee_/

FB https://www.facebook.com/dumoove.dugroove (caroll deejee) MIXCLOUD https://www.mixcloud.com/dumoove-dugroove/

//DIDI ( Tropikal DJypsies ) Bruxelles

En 2019 elle crée le crew de djs féminin de Bruxelles Tropical DJypsies. Ses sélections musicales orientées vers la global bass music et l’électro world sont envoutantes et portent une attention particulière sur les artistes femmes. On peut souvent l’écouter dans les fameuses soirées underground bruxelloises à la Brasserie L’Illegaal, lieu alternatif et le nouveau place to BE.

DIDI a été programmée dans les festivals tel que Esperanzah / La Nature / Pukkelpop / Brosella… Le Petit Bal Global sera sa première visite lilloise !

Elle est aussi membre du collectif organisateur des fameuses soirées global musique «Festa Afrotuna» et «Giraffles et Penguins» qui rassemblent artistes, musiciens et djs des musiques du monde, actuelles de l’Afrique au Maghreb en passant par l’orient et le continent sud américain.

INSTAGRAM https://www.instagram.com/tropical_djipsies/

FB https://www.facebook.com/TropicalDJipsies

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@carolldeejee_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/249055225_162998689382292_3681321343349438791_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=KQoIOthQ5DUAX_YfgIF&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAaQvZ7WBQ9VFLcV4xnkIxboU0b7XLjnD6zSrtcmcsfLg&oe=65AE715E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/carolldeejee_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/carolldeejee_/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/dumoove.dugroove »}, {« link »: « https://www.mixcloud.com/dumoove-dugroove/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.