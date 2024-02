Le petit B • Marion Muzac Atelier de Paris Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 17h00 à 17h25

.Tout public. A partir de 1 ans. payant

Tarif unique : 10€

Pass PULSE : 2 places = 20€, place supplémentaire à 5€

Spectacle présenté dans le cadre du festival PULSE.

À partir de 1 an.

Le petit B est une aventure de la perception à de jeunes enfants. Ils sont spectateur·ices avec l’entièreté de leur corps. Comme tout est mouvement dans le monde, alors ils voient, sentent et touchent… il est primordial de mettre le corps en jeu. Avec la plasticienne Émilie Faïf, Marion Muzac a imaginé une surface performative, faite de corps, de matières et de sons dans laquelle les enfants s’immergent.

La question de la transformation est au cœur du processus. Par la danse, les corps impliqués dans les matières d’Émilie Faïf se font le véhicule d’énigmes physiques. Par leurs mouvements et toute la palette de nuances possibles qu’offre l’habilité du corps d’un·e danseur·se, les enfants vivent une aventure sensorielle diversifiée.

Alors que les spectateur·ices sont disposé·es à la lisière de l’installation, les danseur·ses pénètrent doucement parmi elles et eux avec intelligence. L’habileté de leurs gestes et la douceur des sculptures invitent les corps à s’étendre et à s’allonger pour observer autrement la danse devant leurs yeux. Cette aventure immersive momentanée invite à la détente et à la contemplation. L’univers musical envoûtant et hypnotique des voix de Johanna Luz et Vincent Barrau accentue cette plongée dans ce bain sensitif, fait de sons, de matières et de poésie.

Atelier de Paris 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/marion-muzac/

