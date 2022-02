Le petit atelier MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le petit atelier MJC CL2V, 5 février 2022, Bordeaux. Le petit atelier

MJC CL2V, le samedi 5 février à 14:00

Vous êtes un curieux, un roi du bricolage… ou pas ! Vous avez envie de partager un moment convivial, utile à vous, aux autres et à la planète ? Bienvenue dans le petit atelier ! Un samedi par mois, plutôt que de jeter, essayons de réparer ensemble des objets en panne ou cassés, pouvant encore servir ! Prochaines dates : 5 mars, 9 avril, 7 mai et 18 juin. Essayons de réparer ensemble des objets en panne ou cassés ! MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T16:30:00

