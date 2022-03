Le petit atelier formation MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le petit atelier formation

MIE de Roubaix, le mercredi 16 mars

MIE de Roubaix, le mercredi 16 mars à 09:30

Une animatrice vous apportera de précieux **conseils**, individualisés, pour **progresser rapidement** : * Développer votre autonomie en vous facilitant l’entrée en formation : les certifications, les organismes de formation, la **VAE** pour transformer votre expérience en diplôme, le **Compte Personnel de Formation**, l’Alternance … * Structurer et organiser votre recherche de formation (quel est votre projet, pour quelles formations, quels financements possibles…) * Préparer votre entrée en formation (faire vos bons choix en terme de certifications et d’organismes de formation et développer votre argumentaire pour les tests de sélection) **Toutes les ressources nécessaires pour effectuer vos recherches sont à mises à votre disposition.**

Sur inscription

Un atelier pour vous aider à trouver la formation qui vous correspond et faire les bons choix

2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T11:00:00

