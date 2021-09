Le Pesletâcle Escalier du rire, 4 février 2022, Albert.

Le Pesletâcle

du vendredi 4 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Escalier du rire

**Alexandre Pesle est auteur, comédien (et super papa mais il n’aime pas trop en parler, ça fait mec qui se vante).** Il a commencé sa carrière (à l’époque, il ne pensait pas que ça en serait une) à Canal + avec Les Nuls où il a écrit, joué pour et avec eux pendant 6 ans. Auteur historique des Guignols et de la série “H”. Si sa tête vous dit quelque chose, c’est que vous l’avez vu, aimé, désiré et attendiez avec impatience sa présence féline, virile dans Caméra Café où il jouait Sylvain le comptable naïf (en français stupide). Il se consacre depuis 13 ans au spectacle vivant. Qui le lui rend bien. Il a collaboré avec Marc Jolivet, Alex Goude, Marion Game et il en passe des tout aussi meilleurs mais moins connus. Et les gens n’aiment que les gens connus. Ou morts. Alors que les canaux se multiplient (les chaînes de la TNT, les réseaux sociaux, les chaînes Youtube…), on a l’impression que chacun cherche à créer de la polémique pour faire parler de soi, à tort et à travers. Et être détenteur d’une vérité qui serait universelle. Donc Alexandre revient sur la question que tout le monde se pose : “Peut-on rire de tout ?” Comme pour son premier One Man show, Alexandre a choisi de vous faire rire le plus loin possible. Et s’il s’adresse aux jeunes, il n’exclut pas pour autant les autres tranches d’âge. On n’est pas obligé d’avoir tous le même humour. C’est aussi ça la liberté d’expression et dans cette expression, il y a le mot liberté. Je ne retiendrai que ce mot. Donc la question reste entière et passionnante : Est-ce encore possible de rire de tout ? C’est ce que vous découvrirez…si vous venez ! Vous verrez, on va bien se marrer.

17€ (TR 15€)

Un one-man-show d’Alexandre Pesle

Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00