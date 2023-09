Les en Jeux volcan’olympiques Le Pertuis, 22 septembre 2023, Le Pertuis.

Le Pertuis,Haute-Loire

Dans le cadre de la coalition lancée par la Lutte des sucs en Haute-Loire, une vingtaine de collectifs, associations, syndicats, etc. ont rédigé un appel à la mobilisation..

2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the coalition launched by the Lutte des sucs in Haute-Loire, some twenty collectives, associations, trade unions, etc. have drafted a call for mobilization.

En el marco de la coalición lanzada por la Lutte des sucs en Haute-Loire, una veintena de colectivos, asociaciones, sindicatos, etc. han elaborado un llamamiento a la movilización.

Im Rahmen der vom Lutte des sucs in der Haute-Loire initiierten Koalition haben etwa zwanzig Kollektive, Vereine, Gewerkschaften usw. einen Aufruf zur Mobilisierung verfasst.

