Soirée DJ B3X au Permayou Le Permayou Accous, 15 décembre 2023 21:00, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Soirée DJ B3X au Permayou ! Le temps d’une soirée, le Permayou ouvre sa piste de danse de 21h à 1h. Worldmusic, afrobeat, cumbia, tropical, hiphop ou encore Dub, il y en aura pour tout les goûts !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 23:59:00. EUR.

Le Permayou

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



DJ B3X night at the Permayou! For one night only, the Permayou opens its dance floor from 9pm to 1am. Worldmusic, afrobeat, cumbia, tropical, hiphop or Dub, there’s something for everyone!

¡Noche de DJ B3X en el Permayou! Por una sola noche, el Permayou abre su pista de baile de 21:00 a 01:00 horas. Worldmusic, afrobeat, cumbia, tropical, hiphop o dub, ¡hay para todos los gustos!

DJ B3X-Abend im Permayou! Für einen Abend öffnet das Permayou seine Tanzfläche von 21 Uhr bis 1 Uhr. Worldmusic, Afrobeat, Cumbia, Tropical, Hiphop oder auch Dub – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

