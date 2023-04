Présentation de la permaculture Le Permapotager Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Présentation de la permaculture Le Permapotager, 2 juin 2023, Saint-Paul-lès-Dax. Présentation de la permaculture 2 – 4 juin Le Permapotager 8€, 2€ pour les enfants, gratuit -5 ans. Nombre de places limité. Présentation des principes de la permaculture, du potager, des stages et des produits transformés au potager. Le Permapotager 20 rue Charles Domercq, 40990 Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 40990 Saint-Jean Landes Nouvelle-Aquitaine 06 26 54 22 34 http://lepermapotager.com https://www.instagram.com/lepermapotager/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepermapotager.com/index.php/contact/ »}] C’est un grand jardin potager certifié bio à Saint-Paul-lès-Dax où fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales sont cultivés selon les principes de la permaculture. Certains produits du potager sont transformés en cosmétiques, confitures, tisanes… et ils ont la mention Nature et Progrès. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 ©Lepermapotager

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Le Permapotager Adresse 20 rue Charles Domercq, 40990 Saint-Paul-lès-Dax Ville Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Le Permapotager Saint-Paul-lès-Dax

Le Permapotager Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Présentation de la permaculture Le Permapotager 2023-06-02 was last modified: by Présentation de la permaculture Le Permapotager Le Permapotager 2 juin 2023 Le Permapotager Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes