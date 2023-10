Les Mardis de l’ESS Le Périscope – Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 7 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Les Mardis de l’ESS Mardi 7 novembre, 09h00 Le Périscope – Ramonville Professionnels, accompagnateurs, formateurs, porteurs de projets. Entrée libre sur inscription uniquement

Quels sont les impacts des activités numériques, sur l’environnement, l’humanité et l’économie ? Quels sont les usages les plus responsables ? Sur les 7 qualités du numérique responsable (Inclusif, démocratique, innovant, capacitant, protecteur, équitable et juste, frugal), lesquelles vous semblent très importantes pour aujourd’hui et demain ?

Venez participer à la Fresque du Numérique, un atelier ludique et collaboratif permettant de se former aux enjeux environnementaux du numérique et de faire évoluer ses pratiques vers un usage plus responsable.

Organisé par le Sicoval et Animé par Formethic et Stéphane Pontais, entrepreneur associé de la Maison de l’Initiative

Événement proposé par le Sicoval en novembre au Periscope, à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, pour faire découvrir l’ESS et ce qu’elle peut apporter à notre société en pleine évolution.

Le Périscope – Ramonville 7 rue Hermès Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T09:00:00+01:00 – 2023-11-07T13:00:00+01:00

