Concert : Bal électrique avec Zohastre + Seb Radix + Irnini Mons (rock) Le Périscope Lyon, 7 juillet 2023, Lyon.

Le Périscope s’associe au plus sulfureux des disquaires des pentes Bigoût Records pour faire trembler le Périscope d’un grand bal d’été électrique. Au programme un one man show punk de Seb Radix, l’homme orchestre qui fait du karaoké sur Black Flag, mais aussi Irnini Mons, super groupe que l’on pourrait décrire comme une salutation au soleil post-punk qui ouvre les chakras. Sans oublier Zohastre, duo de troubadours de l’espace aux mystérieuses voix transcendantes entre tribal rock, punk psychédélique et synth-noise. Une grand bal psychédélique punk qui sera courroné d’un blindtest de Nina & Simone et set de Thé0 Béguin, puisque le tout sera bien évidemment diffusé sur Radio Béguin !

___________18H – 21h · Radio Béguin : On Air !

– 18h : Radio Béguin / Thé0 dj set

– 20h : Blindtest Nina & Simone

___________21H – 23h00 · Concerts en Grande Scène

– 21h : Zohastre

– 22h : Seb Radix

– 23h : Irnini Mons

Evénement organisé par le cadre des Ondes Positives : programme d’été du Périscope – concerts, rencontres et pratiques artistiques

Le Périscope 13 rue delandine, 69002 Lyon Lyon 69002

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:45:00+02:00

© Julien Minard