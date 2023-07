Concert : jazz baroque avec Bruno Ducret (Violoncelle) et Les Géants Terrestres (Piano / Cordes) Le Périscope Lyon, 5 juillet 2023, Lyon.

Concert : jazz baroque avec Bruno Ducret (Violoncelle) et Les Géants Terrestres (Piano / Cordes) Jeudi 6 juillet, 00h30, 18h00 Le Périscope Entrée Libre

Les temps sont durs alors voici de la musique douce. Ou plutôt de la musique qui nous traverse par sa grandeur. D’une part le batteur Emmanuel Scarpa se verra confier une cérémonie rythmique avec son solo Might Brank, comme une part de réalité qui déraille. Un accident mélodique inattendu et électrisant. Une impression d’inconnu qui devrait s’épaissir avec Les Géants Terrestres, nouvelle aventure de la pianiste Anne Quillier aux côtés de trois musiciennes à cordes. Cette rencontre inédite offrira l’occasion d’expérimenter l’inexpérimenté : une musique contemporaine prête à dérailler, du jazz de chambre amplifié.

18H – 21h · Radio Béguin : On Air !

– 18h : Radio Béguin Live

– 19h : Radio Béguin invite Minuit Décousu : « Et si Balavoine n’était jamais mort ? »

– 20h : Might Brank live radio (batterie solo)

21H – 23h00 · Concerts en Grande Scène

– Les Géants Terrestres

– Bruno Ducret

Evénement organisé par le cadre des Ondes Positives : programme d’été du Périscope – concerts, rencontres et pratiques artistiques

Le Périscope 13 rue delandine, 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 38 89 29 http://www.periscope-lyon.com https://www.facebook.com/periscope.lyon;https://www.instagram.com/periscope.lyon/ Le Périscope est un lieu de vie dédié aux musiques innovantes. Composé d’une salle de concert, d’un club, d’un plateau de résidence, de locaux de musicien·nes et de bureaux de production, ses espaces regroupent toutes les étapes de la création artistique et favorisent la proximité entre musicien·nes, publics et professionnel·les du secteur. Actif dans le domaine des musiques issues du jazz et des musiques improvisées, le Périscope souhaite en effet offrir une expérience collective et spontanée, au cœur du processus créatif et de musiques innovantes. Métro A- Arrêt Perrache Tram T1/T2 – Arrêt Perrache Vélo’v – Station Place des Archives Bus C19, C21, C22, 8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 101, 103, 105/125, 185

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T00:30:00+02:00 – 2023-07-06T01:00:00+02:00

2023-07-06T18:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

© Paul Bourdrel