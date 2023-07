concert : Musiques nouvelles traditionnelles avec Saroyé & Loup Uberto Le Périscope Lyon, 4 juillet 2023, Lyon.

concert : Musiques nouvelles traditionnelles avec Saroyé & Loup Uberto Mardi 4 juillet, 18h00 Le Périscope Entrée libre

On ouvre grand les portes et on lance la musique ! Venez tendre l’oreille à toutes les voix qui composeront cette soirée. Voix outre-atlantique tout d’abord avec Saroyé, formation locale portée par le musicien Luc Moindranzé Karioudja (Ti’Kaniki, An’Pagay, Parranda La Cruz…) qui fait du maloya un tremplin fait une transe sono mondiale. A ces voix multiples s’ajouteront la voix singulière de Loup Uberto, musicien et compositeur de Bégayer, échappé en solitaire pour faire résonner les chants traditionnels italiens par des fantômes et des objets. Enfin la voix, l’unique, celle de la radio, s’empare des ondes de Station Station, webradio de la Station – Gare des Mines à Paris pour un plateau radio pensé avec des apprentis journalistes.

18H – 21h Station Station on air !

Vaulx sur les ondes: Showcase & live radio en terrasse

21H – 23h Concerts en Grande Scène : Loup Uberto + Saroyé

Le Périscope est un lieu de vie dédié aux musiques innovantes. Composé d'une salle de concert, d'un club, d'un plateau de résidence, de locaux de musicien·nes et de bureaux de production, ses espaces regroupent toutes les étapes de la création artistique et favorisent la proximité entre musicien·nes, publics et professionnel·les du secteur. Actif dans le domaine des musiques issues du jazz et des musiques improvisées, le Périscope souhaite en effet offrir une expérience collective et spontanée, au cœur du processus créatif et de musiques innovantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:00:00+02:00

©ericmeurice