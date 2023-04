Concert – Lumpeks Le Périscope Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concert – Lumpeks Le Périscope, 30 mai 2023, Lyon. Concert – Lumpeks Mardi 30 mai, 21h00 Le Périscope 8€ / 10€ / 12€ Le quartet franco-polonais Lumpeks joue une musique à la croisée du jazz et des musiques de danse traditionnelle du centre de la Pologne.

Après un premier opus très bien reçu par la critique et par le public, le groupe revient avec un nouveau répertoire – POLONEZ, collecté directement auprès de musiciens et musiciennes lors de leurs différents voyages dans les campagnes polonaises. Lumpeks est un mot d’argot polonais désignant un magasin de vêtements d’occasion. La musique de ce groupe prend également sa source dans des mélodies qui appartiennent à des propriétaires inconnus. À partir de cet héritage anonyme, Lumpeks invente une rencontre musicale entre la musique traditionnelle polonaise et les idiomes du jazz : les rythmes hypnotiques des mazurkas rencontrent l’expressivité puissante du free jazz et les mélodies sinueuses des obereks trouvent un nouvel éclairage dans cette orchestration. Plus d’infromations : Périscope Le Périscope 13 rue Delandine, 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.periscope-lyon.com/ »}] [{« link »: « https://www.periscope-lyon.com/concerts/lumpeks/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

