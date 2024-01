Le périple de Victor Colvez, président du syndicat des Boulangers de Rennes en 1902 parti en Amérique Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mardi 30 janvier 2024.

Début : 2024-01-30 18:00

Fin : 2024-01-30 19:30

Président du syndicat des Boulangers de Rennes, Victor Colvez (1864-1932) est parti en Amérique où il est décédé le 20 janvier 1932 à Minneapolis, à l'âge de 68 ans.

Victor Colvez semblait avoir un commerce prospère ; on le trouve parmi les commerçants donateurs de surprises à 500 Rennais qui, le samedi 2 et le dimanche 3 août 1902, seraient repérés avec un journal Ouest-Eclair à la main : au milieu d’un groupe il offrait un gâteau de 4 livres. En janvier 1903, c’est chez M. Colvez que l’on peut envoyer des dons en argent permettant de financer des caisses de pains recuits fabriqués à sa boulangerie, se conservant six semaines, que M. Colvez se charge de faire parvenir au plus vite aux pêcheurs de sardines « affamés ».

Il embarque en 1904 à Saint-Malo sur le vapeur Le Malou en provenance de Marseille, pour une traversée qui l’amènera à Halifax et, de là, par train à Montréal puis Winnipeg et enfin Prince-Albert (Saskatchewan).

Parti définitivement en Amérique, il est décédé le 20 janvier 1932 à Minneapolis, à l’âge de 68 ans. Sa descendance nord-américaine est encore active.

Grâce au travail de recherche effectué par la ville de Tours jumelée avec Minneapolis, des contacts au sein de la French Heritage Society de Minneapolis ont pu identifier la sépulture de Victor Colvez (1864-1932) à St. Mary’s Catholic Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine