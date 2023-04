Le Périph’ à 50 ans : architecture de son, architecture de soin Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le Périph’ à 50 ans : architecture de son, architecture de soin Pavillon de l’Arsenal, 27 avril 2023, Paris. Le jeudi 27 avril 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’inauguration du Boulevard Périphérique de Paris et de la publication du dernier numéro du magazine Flaneur qui y est dédié, cette table ronde réunissant architectes, urbanistes, éditeur·ice·s, artiste sonore et acteur·ice·s de la culture vient questionner les évolutions de la rocade parisienne. En se détachant volontairement des considérations classiques sur le périph’ — une frontière, un obstacle, un furoncle, un indispensable, etc. — la rencontre abordera cette infrastructure-paysage par le biais du son et du soin. Comment les méthodologies artistiques nous permettent de développer un nouveau rapport à cet artefact ? Par exemple en déconstruisant la domination d’un sens, la vue, sur tous les autres. Comment analyser les enjeux métropolitains tels quel la gentrification par le biais du périphérique ? Comment interroger la notion de soin en architecture par le biais d’une architecture en apparence si hostile ? Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12742-le-periph-a-50-ans-architecture-de-son-architecture-de-soin.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12742-le-periph-a-50-ans-architecture-de-son-architecture-de-soin.html

DR

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Périph’ à 50 ans : architecture de son, architecture de soin Pavillon de l’Arsenal 2023-04-27 was last modified: by Le Périph’ à 50 ans : architecture de son, architecture de soin Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 27 avril 2023 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris