Le Périgord au temps de Jeanne d’Albret Salle de l’orangerie, 25 février 2023, Bergerac .

Le Périgord au temps de Jeanne d’Albret

2023-02-25 15:00:00 – 2023-02-25 18:00:00

En France au XVIe siècle, une nouvelle guerre de religion se met en place entre catholiques et huguenots (protestants). Les grands capitaines et écrivains du Périgord ont joué un rôle majeur au cours des évènements qui amèneront Henri III de Navarre, comte de Foix du Périgord et du Limousin, fils de Jeanne d’Albret sur le trône de France sous le nom d’Henri IV de France et de Navarre.

Conférencier : Jean-François GAREYTE

Animateur culturel AGENCE CULTURELLE DEPARTEMENTALE

