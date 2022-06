Le PeRgo : Concert Pneumatic Serenaders

Le PeRgo : Concert Pneumatic Serenaders, 12 juin 2022, . Le PeRgo : Concert Pneumatic Serenaders

2022-06-12 – 2022-06-12 Tombés dans la marmite du Blues New-Orleans durant leur jeunesse, les Pneumatic Serenaders voguent dans une transe vagabonde en quête d’une Amérique imaginaire à la Steinbeck, peuplée de petites gens et au décor de caves enfumées. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville