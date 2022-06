Le PeRgo – Atelier De la Fourche à la Fourchette : Une touche de fleurs !

2022-06-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-14 13:00:00 13:00:00 EUR 20 20 Cueillette de fleurs comestibles et transformation pour accompagner la confection d’un plat de saison.

Temps de récolte au jardin puis découverte des bienfaits de la cuisson basse température, du four solaire, de la cuisson au citron etc.. allo@lepergo.org dernière mise à jour : 2022-06-04 par

