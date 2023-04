Café paysan « La relation d’élevage : partenariat ou domination ? » le père peinard, bd pasteur, 21 mars 2023, Figeac.

Venez participer à un café paysan, temps d’échange convivial sur le thème de la relation d’élevage, au café du Père Peinard à Figeac !

Des éleveur·ses témoigneront de leurs pratiques d’élevage et l’anthropoloque Charles Stépanoff, proposera une réflexion sur les relations humains-animaux.

Cette rencontre est ouverte à tous et toutes : paysannes et paysans, porteur·ses de projet et retraité·es agricoles, élu·es, curieux·ses du monde paysan et citoyen·nes !

Charles Stépanoff proposera une réflexion sur les rapports humains-animaux dans le passé et aujourd’hui à partir d’enquêtes de terrain chez des pasteurs nomades en Sibérie et chez des éleveurs en France. Anthropologue membre du Laboratoire d’anthropologie sociale, il est l’auteur de Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale (2013), Voyager dans l’invisible.Techniques chamaniques de l’imagination (2019) et L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage (2021)..

2023-03-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-03-21 22:00:00. EUR.

le père peinard, bd pasteur

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and take part in a café paysan, a convivial time of exchange on the theme of the relationship between livestock farming, at the Père Peinard café in Figeac!

Breeders will talk about their breeding practices and the anthropologist Charles Stépanoff will propose a reflection on the human-animal relationship.

This meeting is open to everyone: farmers, project leaders and retired farmers, elected officials, people curious about the farming world and citizens!

Charles Stépanoff will propose a reflection on the human-animal relationship in the past and today, based on field surveys among nomadic pastoralists in Siberia and breeders in France. An anthropologist and member of the Laboratoire d’anthropologie sociale, he is the author of Nomadisms d’Asie centrale et septentrionale (2013), Voyager dans l’invisible.Techniques chamaniques de l’imagination (2019) and L’animal et la mort. Hunting, modernity and the crisis of the wild (2021).

¡Venga a participar en un café paysan, un momento de convivencia e intercambio sobre el tema de la relación entre ganadería, en el café Père Peinard de Figeac!

Los ganaderos hablarán de sus prácticas ganaderas y el antropólogo Charles Stépanoff propondrá una reflexión sobre la relación hombre-animal.

¡Este encuentro está abierto a todos: ganaderos, responsables de proyectos y ganaderos jubilados, cargos electos, curiosos del mundo ganadero y ciudadanos!

Charles Stépanoff propondrá una reflexión sobre las relaciones hombre-animal en el pasado y en la actualidad, a partir de encuestas de campo entre pastores nómadas de Siberia y ganaderos de Francia. Antropólogo y miembro del Laboratoire d?anthropologie sociale, es autor de Nomadismes d?Asie centrale et septentrionale (2013), Voyager dans l?invisible.Techniques chamaniques de l?imagination (2019) y L?animal et la mort. Caza, modernidad y crisis de lo salvaje (2021).

Nehmen Sie im Café du Père Peinard in Figeac an einem Bauerncafé teil, einem geselligen Austausch zum Thema Tierhaltung

Landwirte werden über ihre Viehzuchtpraktiken berichten und der Anthropologe Charles Stépanoff wird über die Beziehungen zwischen Mensch und Tier nachdenken.

Dieses Treffen steht allen offen: Bäuerinnen und Bauern, Projektträgern und pensionierten Landwirten, Abgeordneten, Neugierigen und Bürgern!

Charles Stépanoff wird anhand von Feldforschungen bei nomadischen Hirten in Sibirien und bei Viehzüchtern in Frankreich über die Beziehungen zwischen Mensch und Tier in der Vergangenheit und heute nachdenken. Der Anthropologe und Mitglied des Laboratoire d’anthropologie sociale ist Autor von Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale (2013), Voyager dans l’invisible.Techniques chamaniques de l’imagination (2019) und L’animal et la mort. Jagden, Modernität und die Krise des Wilden (2021).

