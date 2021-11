Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Le Père-Noël voit rouge Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Le Père-Noël voit rouge

Médiathèque du Bois fleuri, le jeudi 16 décembre à 15:00

Médiathèque du Bois fleuri, le jeudi 16 décembre à 15:00

Tout a commencé au début de l’été… lorsque le Père Noël a pris ses premières vacances à bord d’un voilier. Jamais il n’aurait imaginé voguer au milieu de tant d’objets cassés, jetés, abandonnés… Ça l’a rendu malade de voir ses jeux et jouets flotter à la surface des océans ou enfouis dans le sable des plages. Il a fait une indigestion visuelle… de plastique. Aussitôt, le Père Noël a pris une grande décision : dès la rentrée, il veillera personnellement à la qualité des matières premières. Il chaussera ses grosses lunettes, turbinera dans sa tête et écoutera ce que la nature en éveil lui chuchote. Le Père Noël a plus d’un tour dans son sac, non mais ! Accompagnée de ses instruments de musique du monde, Laura entraîne petits et grands dans le nouveau monde inspirant du Père Noël, en harmonie avec la nature. C’est drôle, ludique, écologique… [http://www.laura-truant-musicienneconteuse.com](http://www.laura-truant-musicienneconteuse.com)

Entrée gratuite

Conte par la compagnie L'Arbre soleil. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont

