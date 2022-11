Le père Noël train’au Marché Bohal Bohal Catégories d’évènement: Bohal

Morbihan

Le père Noël train'au Marché Bohal, 18 décembre 2022

Bohal Morbihan

2022-12-18 10:00:00 – 2022-12-18 21:00:00

Morbihan Bohal 18ème édition du marché de Noël de Bohal, venez vous imprégner de l’ambiance des fêtes de fin d’année !

L’ouverture du marché est prévue à 10h et le père Noël sera présent à partir de 14h30 ! bernard.lebreton88@orange.fr +33 6 18 03 50 46 Bohal

