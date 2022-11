Le Père Noël & son frère

2022-12-21 – 2022-12-21 Avec deux comédiens de la comédie de théâtre du Vertige, embarquez pour le Santa Express. Ce train avance inexorablement vers la magie de Noël avec à son bord le Père Noël en personne.

En fin d'après-midi, ce sera au tour de Mister Christmas, son frère (et oui, le père Noël a un frère ) de conduire l'engin. 15h30, avec deux comédiens de la comédie de théâtre du Vertige, embarquez pour le Santa Express. Ce train avance inexorablement vers la magie de Noël avec à son bord le Père Noël en personne. A 17h30 – ce sera au tour de Mister Christmas, son frère (et oui, le père Noël a un frère ) de le conduire

