Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne Le Père-Noël frôle la panique ! Enquête de Noël au château de Duras Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Le Père-Noël frôle la panique ! Enquête de Noël au château de Duras Duras, 18 décembre 2021, Duras. Le Père-Noël frôle la panique ! Enquête de Noël au château de Duras Duras

2021-12-18 – 2021-12-23

Duras Lot-et-Garonne EUR 5 10 Durant toutes les vacances (du 18 au 31 décembre, sauf 24-25 décembre), le Château de Duras se visite en toute autonomie (durée moyenne 1h30). Avec ou sans audioguide, partez à la découverte du site. La visite vous mènera des sous-sols du château jusqu’au sommet de la Tour. Pour accompagner la visite, un Cluedo sur le thème de Noël sera proposé aux enfants. N’hésitez pas à demander le livret jeu à l’accueil (jeu sur papier, prévoyez un stylo). La nuit de Noël approche et tout le monde travaille beaucoup dans le village de Santa Claus. Les lutins préparent les cadeaux, les rennes s’entraînent pour rester en forme, la Mère Noël décore le traîneau. Mais le Père Noël est préoccupé. Il cherche quelque chose… Dans le village quelqu’un rigole doucement. Pas de temps à perdre ! Il faut aider le Père Noël à retrouver ses affaires, sinon il sera en retard pour distribuer les cadeaux. Durant toutes les vacances (du 18 au 31 décembre, sauf 24-25 décembre), le Château de Duras se visite en toute autonomie (durée moyenne 1h30). Avec ou sans audioguide, partez à la découverte du site. La visite vous mènera des sous-sols du château jusqu’au sommet de la Tour. Pour accompagner la visite, un Cluedo sur le thème de Noël sera proposé aux enfants. N’hésitez pas à demander le livret jeu à l’accueil (jeu sur papier, prévoyez un stylo). La nuit de Noël approche et tout le monde travaille beaucoup dans le village de Santa Claus. Les lutins préparent les cadeaux, les rennes s’entraînent pour rester en forme, la Mère Noël décore le traîneau. Mais le Père Noël est préoccupé. Il cherche quelque chose… Dans le village quelqu’un rigole doucement. Pas de temps à perdre ! Il faut aider le Père Noël à retrouver ses affaires, sinon il sera en retard pour distribuer les cadeaux. +33 5 33 14 00 38 Durant toutes les vacances (du 18 au 31 décembre, sauf 24-25 décembre), le Château de Duras se visite en toute autonomie (durée moyenne 1h30). Avec ou sans audioguide, partez à la découverte du site. La visite vous mènera des sous-sols du château jusqu’au sommet de la Tour. Pour accompagner la visite, un Cluedo sur le thème de Noël sera proposé aux enfants. N’hésitez pas à demander le livret jeu à l’accueil (jeu sur papier, prévoyez un stylo). La nuit de Noël approche et tout le monde travaille beaucoup dans le village de Santa Claus. Les lutins préparent les cadeaux, les rennes s’entraînent pour rester en forme, la Mère Noël décore le traîneau. Mais le Père Noël est préoccupé. Il cherche quelque chose… Dans le village quelqu’un rigole doucement. Pas de temps à perdre ! Il faut aider le Père Noël à retrouver ses affaires, sinon il sera en retard pour distribuer les cadeaux. Château DURAS

Duras

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Autres Lieu Duras Adresse Ville Duras lieuville Duras