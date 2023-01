Le Père Noël est une ordure Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Le Père Noël est une ordure Vichy, 17 février 2023, Vichy . Le Père Noël est une ordure 18 boulevard des Graves (face à Aldi) Back Step Café Théâtre Vichy Allier Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Aldi)

2023-02-17 – 2023-02-17

Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Aldi)

Vichy

Allier EUR « La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles… Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé «Détresse Amitié» pour briser ce mur de silence. » lebackstep@gmail.com +33 9 81 83 02 11 Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Aldi) Vichy

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Aldi) Ville Vichy lieuville Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Aldi) Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Le Père Noël est une ordure Vichy 2023-02-17 was last modified: by Le Père Noël est une ordure Vichy Vichy 17 février 2023 18 boulevard des Graves (face à Aldi) Back Step Café Théâtre Vichy Allier Allier vichy

Vichy Allier