Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux EUR Le soir de Noël, dans un petit appartement qui leur sert de local, Pierre et Thérèse s’apprêtent à assurer la permanence de SOS-détresse-amitié. Ils reçoivent la visite de Josette, une jeune clocharde qui vient de quitter son ami Félix. +33 4 75 96 59 60 Salle fontaine Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

