Le Père Noël Est Un Rockeur #8 : Gamin + Greyhound + Big Love & The Heartbreakers
Chalon-sur-Saône, 17 décembre 2022

2022-12-17 – 2022-12-17

Pour la 8e année consécutive, LaPéniche et l’ApAr (Association pour l’Accueil et la réinsertion) / Le Pont remettent le couvert avec l’évènement Le père noël est un rockeur. Pour cette soirée exceptionnelle, on ne vous demande qu’une chose : venir avec un sourire et un jouet (d’une valeur minimum de 8 €) ce qui permettra à des enfants défavorisés d’avoir eux aussi des cadeaux au pied de leur sapin ?? ?

Gamin

< Chanson humano-électronique / Chalon >

Sorte de contraction entre son nom de famille et son prénom, réunis par le « M » de Monde. Quentin Gandrot choisit le pseudonyme de GA- MIN en 2017. Ce dernier fait également réfé-rence au gavroche des rues parisiennes.

Son sacerdoce : les textes en français érigés en pièce maîtresse du projet, autour desquels se mélange les couleurs musicales, portés par une voix brute et perçante. La mélancolie et la liberté sont sa source d’ins- piration inaltérable : avec ses chansons inti- mistes ou plus universel, il parle à tous.

> Découvre : https://bit.ly/3tyUY1D

Greyhound

< Rock popunk - Chalon >

Greyhound alterne l’anglais et le français avec un sens de la mélodie certain, et des refrains profonds qui restent dans la tête, « presque » sans faire exprès.

Depuis 1995, (date de la création du groupe), ces garçons ont coupés leurs cheveux (qu’ils voulaient blonds et crades à la Cobain), mais n’ont pas perdu le goût des guitares saturées et de la musique puissante, vivante, faussement sale.

Depuis 2017, ils rejouent régulièrement : la passion est intacte pour assurer une continuité à leurs nombreuses compositions qui semblent ne pas vieillir… Bien au contraire !

Big Love & The Heartbreakers

< punk-rock psyché - Mâcon >

« La musique de Big Love and the Heartbreakers puise depuis très longtemps son insipiration dans la triple génération rock qu’est la filiation garage, punk-rock, et hardcore, le tout saupoudré largement de psychédélisme tel qu’il est pratiqué à Spiderland/Ploufagain, et massivement nourri d’influences noise et lo-fi.

> découvre : https://bit.ly/3hAupX5

_______________________

Pas de réservation ??

1 entrée = 1 jouet neuf d’une valeur de 8€ minimum, ou un don à l’association ??

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés

_______________________

Ouverture des portes : 20H30

Happy half Hour jusqu’à 21H : une bière achetée, la même offerte !

www.lapeniche.org/agenda

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

