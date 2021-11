Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Le Père Noël est un biker Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Le Père Noël est un biker Orthez, 11 décembre 2021, Orthez.

2021-12-11 – 2021-12-11 Place d’Armes Mairie

Animations, concerts, stands expo motos, parade motos, restauration et buvette.

+33 6 76 05 01 49

Place d'Armes Mairie Orthez

