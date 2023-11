Le Père Noël est enrhumé À La Folie Théâtre Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mardi 26 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h20

Du mercredi 08 novembre 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans. payant

Plein : 15€

Réduit : 12€

Un véritable conte musical de Noël plein d’humour, de tendresse et de magie pour petits et grands flocons.

Panique

au Pôle Nord !

Le père Noël a éternué, le père Noël a

reniflé, le père Noël… est enrhumé ?!

Catastrophe, Noël approche et le père Noël ne

peut plus se lever ! Comment est-ce possible ? Ce n’était jamais arrivé !

Comment les enfants auront-ils leurs cadeaux

si le père Noël ne peut pas les distribuer ?

Heureusement que Maman Noël et le Lutin Gus

sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !

Ensemble ils vont essayer toutes les recettes,

toutes les potions pour guérir le père Noël. Mais entre remèdes et chansons,

arriveront-ils à trouver la bonne formule ?

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Mérocourt 75011 Paris

Cie Amarélius Le Père-Noël est enrhumé