Le Père Noël du bout du monde Plomodiern

Plomodiern Finistère Plomodiern Tous les samedis (sauf le 25) et dimanches du mois de décembre, Jérôme du Char à voile du Bout du Monde vous donne rendez-vous sur la plage de Lestrevet à Plomodiern pour des animations de Noël !

Le samedi (sauf le 25) : bons cadeaux char à voile à gagner et bonbons pour les enfants !

