Cuisinez Normand – Cité du Goût et des Saveurs Normandie/Le Père Jules
Lundi 31 octobre, 10h00
Le Père Jules

5€

Atelier spécialités normandes Le Père Jules 1079 Route de Dives, Saint-Désir Saint-Désir 14100 Calvados Normandie Venez cuisiner et déguster les produits de votre région !

Retrouvez plus de 100 ateliers de cuisine organisés par des fermes, des restaurants, des associations, des collectivités : au menu, découverte des produits normands et moment de partage avec d’autres cuisiniers amateurs pour mijoter de délicieux petits plats !

Cet événement est organisé avec le soutien de la Région Normandie pour valoriser l’agriculture normande, les circuits courts et promouvoir une alimentation abordable et de qualité. Cité du Goût et des Saveurs – Dis, comment fait-on du cidre ? Vous découvrirez les vergers en cette période de récolte et participerez à une démonstration de pressage avant la dégustation de jus de pomme.

2022-10-31T10:00:00+01:00

2022-10-31T12:00:00+01:00

