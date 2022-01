« LE PÈRE » COMPAGNIE JAMAIS 203 Brains-sur-Gée, 8 avril 2022, Brains-sur-Gée.

« LE PÈRE » COMPAGNIE JAMAIS 203 Brains-sur-Gée

2022-04-08 – 2022-04-08

Brains-sur-Gée Sarthe Brains-sur-Gée

Cette pièce d’Heiner Muller nous offre de courts récits sur une relation entre un père et son fils. Dix fragments de vie qui mettent en parallèle deux passés : celui d’un père et celui de l’Allemagne. Un parcours de l’enfant à l’adulte empli de sentiments, de constats et d’émotions. Une poésie de l’intime dans une atmosphère propice à l’imaginaire : projection d’images, sons et lumières prendront vie dans ce poids-lourd transformé en mini théâtre itinérant !

Du théâtre dans l’camion

culture@cc-lbn.fr +33 2 72 88 00 37

Cette pièce d’Heiner Muller nous offre de courts récits sur une relation entre un père et son fils. Dix fragments de vie qui mettent en parallèle deux passés : celui d’un père et celui de l’Allemagne. Un parcours de l’enfant à l’adulte empli de sentiments, de constats et d’émotions. Une poésie de l’intime dans une atmosphère propice à l’imaginaire : projection d’images, sons et lumières prendront vie dans ce poids-lourd transformé en mini théâtre itinérant !

Brains-sur-Gée

dernière mise à jour : 2022-01-18 par