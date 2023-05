CINE CABANE Le Percy, 9 juillet 2023, Le Percy.

CINE CABANE 9 – 14 juillet Le Percy 360

Cet été le fabuleux sous-bois du Percy, c’est l’endroit rêvé pour s’amuser !

A nous les superbes cabanes, les nuits à la belle étoile, les veillées au coin du feu, les histoires, les grands jeux, les découvertes des petits secrets merveilleux de la nature qui nous entoure !! Et surtout à nous les studios : en effet, nous te proposons aussi de venir avec tes meilleurs scénarios pour apprendre à faire des petits films image par image avec nous !

Nous dormirons sous tentes, nous ferons la cuisine à tour de rôles ainsi que toutes les petites tâches du quotidien et nous ferons des petites assemblées pour discuter et nous mettre d’accord entre nous.

Ramène tes plus belles idées de jeu et prépare tes plus belles histoires à raconter au coin du feu ou devant la caméra !! A bientôt !

Gwen, Louise, et 2 autres anims, seront les membres de l’équipe enjouée et plus que motivée pour t’accompagner dans cette super aventure !!

Le Percy le percy Le Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@les400coups-colo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T09:00:00+02:00 – 2023-07-09T22:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T22:00:00+02:00

Mini-film stop-motion