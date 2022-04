« Le Perche en légendes » Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville, 14 mai 2022 21:15, Couëtron-au-Perche.

Nuit des musées « Le Perche en légendes » Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville Samedi 14 mai, 21h15 Ne pas oublier pulls et couvertures (en fonction des températures) / En cas de météo capricieuse, le spectacle est interprété dans la grange aux dîmes

Découvrez le Perche et ses légendes contés par “Le Manoir aux histoires” à travers un spectacle itinérant sur le site.

A travers **quatre escales** sur le site, la conteuse Sélénys accompagnée d’Elric le ménestrel nous raconte des légendes issues du patrimoine local : du « Diable d’Arville » à « La Procession du dragon » de Nogent-le-Rotrou, leur spectacle promène le public à travers le Perche et ses superstitions. Ce voyage musical est accompagné d’une installation lumineuse.

Inauguré en 2001 le centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville a été installé dans les anciennes écuries du site (XVIIe s.). Découpée en huit salles scénographiées, la muséographie propose un récit détaillé sur l’histoire des Templiers et des croisades.

Plusieurs fac-similés d’objets (sceau de l’ordre du Temple, maquettes d’églises et de forteresses, reproductions de fresques et d’enluminures, etc.) sont présentés afin d’interpréter au mieux ces deux siècles d’histoire. La mise en scène (évocations du port de Gênes ou de Jérusalem) a été soignée pour rendre cette histoire vivante et interactive, pour le bonheur des plus jeunes et de leurs parents.

http://www.commanderie-arville.com https://www.facebook.com/commanderiearville;https://www.instagram.com/commanderiearville/

Don’t forget sweaters and blankets (depending on the temperature) / In case of capricious weather, the show is performed in the tithe barn Saturday 14 May, 21:15

Inaugurated in 2001, the interpretation centre of the Commanderie d’Arville was installed in the former stables of the site (17th century). Divided into eight theatres, the museum offers a detailed account of the history of the Templars and the Crusades. Several facsimiles of objects (seal of the Order of the Temple, models of churches and fortresses, reproductions of frescoes and illuminations, etc.) are presented in order to best interpret these two centuries of history. The staging (evocation of the port of Genoa or Jerusalem) has been treated to make this story alive and interactive, for the happiness of the youngest and their parents.

A través de cuatro escalas en el sitio, la narradora Sélénys acompañada de Elric el juglar nos cuenta leyendas del patrimonio local: del «Diablo de Arville» a «La procesión del dragón» de Nogent-le-Rotrou, su espectáculo pasea al público a través del Perche y sus supersticiones. Este viaje musical va acompañado de una instalación luminosa.

No se olvide de suéteres y mantas (en función de las temperaturas) / En caso de clima caprichoso, el espectáculo se interpreta en el granero a los diezmos Sábado 14 mayo, 21:15

1, allée de la Commanderie – Arville 41170 Couëtron-au-Perche 41170 Couëtron-au-Perche Centre-Val de Loire