« Le Perche en légendes »

A travers **quatre escales** sur le site, la conteuse Sélénys accompagnée d’Elric le ménestrel nous raconte des légendes issues du patrimoine local : du « Diable d’Arville » à « La Procession du dragon » de Nogent-le-Rotrou, leur spectacle promène le public à travers le Perche et ses superstitions. Ce voyage musical est accompagné d’une installation lumineuse.

Ne pas oublier pulls et couvertures (en fonction des températures) / En cas de météo capricieuse, le spectacle est interprété dans la grange aux dîmes

Découvrez le Perche et ses légendes contés par “Le Manoir aux histoires” à travers un spectacle itinérant sur le site. Centre d’interprétation de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie – Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville Loir-et-Cher

2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T22:30:00

