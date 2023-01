LE PEPS – LE LUNDI ON JOUE ON PAPOTE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LE PEPS – LE LUNDI ON JOUE ON PAPOTE 14 Boulevard du Hodeau Relais petite enfance Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

2023-01-23

2023-01-23 – 2023-01-23

Relais petite enfance Château-Gontier 14 Boulevard du Hodeau

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne Prendre le temps de se poser avec son enfant, d’échanger et de rencontrer avec d’autres parents. Animés par Anita Henry.

Ouvert à tous les parents d’enfants de moins de quatre ans !

Gratuit & sans inscription Venez échanger et rencontrer d’autres parents sur des thématiques liées à la parentalité ou vivre des moments privilégiés avec vos enfants lors de temps animés par des professionnels. centre.social@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 80 Relais petite enfance Château-Gontier 14 Boulevard du Hodeau Château-Gontier-sur-Mayenne

Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne
Adresse Relais petite enfance Château-Gontier 14 Boulevard du Hodeau

