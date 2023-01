LE PEPS – CAFE PAPOTE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne

LE PEPS – CAFE PAPOTE La Roche-Neuville, 27 janvier 2023, La Roche-Neuville . LE PEPS – CAFE PAPOTE Loigné-sur-Mayenne Rue d’Anjou Salle du Mille Club La Roche-Neuville Mayenne Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne

2023-01-27 14:00:00 – 2023-01-27 16:30:00

Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne

La Roche-Neuville

Mayenne Venez partager vos savoirs, créer, découvrir, expérimenter, discuter et rencontrer des

personnes autour de vos centres d’intérêts (arts créatifs, bricolage, cuisine, expression

artistique, environnement…). Rencontre avec la Calligraphe Paule Persil Ateliers d’échanges de savoirs Rue d’Anjou Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville, Mayenne Autres Lieu La Roche-Neuville Salle du Mille Club Adresse La Roche-Neuville Mayenne Rue d'Anjou Loigné-sur-Mayenne Ville La Roche-Neuville lieuville Rue d'Anjou Loigné-sur-Mayenne La Roche-Neuville Departement Mayenne

La Roche-Neuville Salle du Mille Club La Roche-Neuville Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-neuville/

LE PEPS – CAFE PAPOTE La Roche-Neuville 2023-01-27 was last modified: by LE PEPS – CAFE PAPOTE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Salle du Mille Club 27 janvier 2023 La Roche-Neuville Loigné-sur-Mayenne Rue d'Anjou Salle du Mille Club La Roche-Neuville Mayenne mayenne

La Roche-Neuville Mayenne