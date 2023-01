LE PEPS – ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS La Roche-Neuville La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne

LE PEPS – ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 8 rue d'anjou Loigné-sur-Mayenne Salle du Mille Clubs La Roche-Neuville Mayenne

2023-04-20 14:00:00 – 2023-04-20 16:30:00

Loigné-sur-Mayenne 8 rue d’anjou

La Roche-Neuville

Mayenne La Roche-Neuville Peinture végétale : découvrir la peinture à base de fleurs

et de légumes.

À partir de 6 ans Se réunir, petits et grands, le temps d’une activité partagée ! Loigné-sur-Mayenne 8 rue d’anjou La Roche-Neuville

