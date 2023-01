LE PEPS – ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye Catégories d’Évènement: Gennes-Longuefuye

Mayenne Gennes-Longuefuye À l’occasion du festival « Les reflets du cinéma » sur le Brésil qui aura lieu du 10 au 19 mars le PEPS organise deux ateliers de fabrication de masques brésiliens pour la décoration du cinéma Le Palace. (Possibilité de récupérer les œuvres réalisées une fois le festival terminé).

À partir de 6 ans. Se réunir, petits et grands, le temps d’une activité partagée. Salle des fêtes Rue des Étangs Gennes-Longuefuye

