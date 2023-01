LE PEPS – ATELIER PARENTS-ENFANTS Ménil Ménil Ménil Catégories d’Évènement: Mayenne

LE PEPS – ATELIER PARENTS-ENFANTS 1 Rue du Vigneau Salle du Vigneau Ménil Mayenne

2023-04-19 14:00:00 – 2023-04-19 16:30:00

Salle du Vigneau 1 Rue du Vigneau

Ménil

Mayenne Ménil Atelier Koinobori : Dessiner et fabriquer son poisson volant japonais !

À partir de 7 ans

Gratuit & sur inscription Moment privilégié avec votre ou vos enfant·s autour d’une activité partagée ! Salle du Vigneau 1 Rue du Vigneau Ménil

